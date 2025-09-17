Il portiere uruguaiano si è ripreso dopo l’esordio negativo, salvando i propri compagni contro Fiorentina e Roma

Quando mancano pochi giorni alla partita di campionato contro l’Atalanta, c’è ancora tempo per celebrare il successo di Roma. Una partita che ha visto il Torino battere i giallorossi nonostante gli sfavori del pronostico; merito delle scelte tattiche di Baroni, della forza della difesa, della caparbietà di Simeone ma anche – o soprattutto – dei guantoni di Israel. Il portiere uruguaiano si è reso protagonista di una grande prestazione, effettuando diverse parate e permettendo alla squadra di uscire dall’Olimpico con i tre punti.

Muro Israel

Prosegue l’ottimo momento di Israel, che si è subito ripreso dopo la sfortunata partita di San Siro. L’ex Sporting, che aveva avuto un inizio di esperienza granata burrascoso per via del trauma cranico riportato in amichevole, sta ora mostrando a tutti il reale motivo per cui la dirigenza ha puntato su di lui per il post Milinkovic-Savic: l’abilità tra i pali. Già contro la Fiorentina l’uruguaiano si è messo in mostra con tre parate niente male, ma a Roma è riuscito a fare anche meglio. 5 parate di medio-alta difficoltà, per un totale di 0,8 gol sventati – a giudicare dai dati. Di fatto è come se il gol vittoria lo avesse fatto lui, impedendo agli attaccanti giallorossi di segnare. Le ultime due prestazioni, inoltre, lo hanno fatto schizzare in alto tra i portieri dell’intera Serie A: il classe 2000 è terzo per media di salvataggi a partita (4), e ha inoltre una percentuale di parate pari al 70,6%. Baroni può contare su un muro tra i pali: chi aveva sottovalutato il suo arrivo come sostituto di Milinkovic, adesso, sta iniziando a ricredersi.