L’allenatore dell’Atletico Madrid ha commentato il primo gol di Giovanni Simeone con la maglia del Torino

Ai microfoni di Sky, Diego Simeone ha commentato la rete, la prima con la maglia del Torino, del figlio Giovanni. “Straordinario, sono molto contento per lui. La squadra ha fatto una partita intelligente”, ha spiegato il Cholo, già presente dal vivo, allo stadio Grande Torino, in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Modena.

Il Cholo: “Giovanni dà tutto”

L’allenatore segue sempre passo dopo passo la carriera del figlio: “Ha fatti un cambio nella sua vita con la testa e con il cuore. È un ragazzo che dà tutto, se lo merita”, ha concluso.