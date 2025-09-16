Dopo la disfatta di San Siro Baroni ha lavorato molto sulla difesa, riuscendo a non subire gol contro due big come Fiorentina e Roma

Se l’inizio di campionato aveva portato alla luce parecchie riflessioni, la ripresa dopo la sosta non può che far sorridere i tifosi del Torino e in particolar modo Baroni. Dopo la partita di San Siro contro l’Inter erano già iniziate le prime lamentele da parte dell’ambiente, che il tecnico è riuscito ad allontanare attraverso il duro lavoro, soprattutto dal punto di vista difensivo. I 5 gol presi a San Siro avevano fatto scattare un allarme ben preoccupante, soprattutto in vista delle successive sfide impegnative, ma l’allenatore è stato bravo a trovare una soluzione. Come? Prima ritrovando Maripan, vero muro imprescindibile della squadra; poi passando alla difesa a 3, neutralizzando la qualità offensiva della Roma. Questo fa sì che i granata siano adesso l’unica squadra, insieme al Milan, a non aver subìto gol nelle ultime due gare.

Una difesa rinnovata

Alzi la mano chi non ha guardato in maniera pessimistica il calendario dopo la disfatta di San Siro: nessuno. Prendere 5 gol alla prima partita della stagione non è mai una bella notizia, ma Baroni ha avuto la capacità e la bravura di mettersi in discussione per migliorare quello che non era andato. Con Maripan prima e Ismajli poi, la squadra ha ritrovato solidità e serenità, riuscendo a non sembrare mai in affanno contro attacchi importanti come quelli di Fiorentina e Roma. Tutti elementi che hanno portato allo 0 accanto alla voce “gol subiti” nelle ultime due partite, un dato sorprendente se si considera come solo il Milan possa aver fatto lo stesso. Tutti nelle ultime due partite hanno subito almeno un gol, il Torino no. Questo può dare certamente uno slancio positivo alla squadra di Baroni, soprattutto in vista della prossima sfida complicata. All’Olimpico arriva infatti l’Atalanta, una macchina da gol che nell’ultimo turno ha rifilato 4 reti al Lecce: la sfida contro Juric sarà una sorta di prova del nove per i granata.