Il terzino francese, ceduto in prestito un mese fa, sta già facendo bene in Serie C con la maglia della Ternana

Mentre in casa Torino ci si gode il successo di Roma in attesa della sfida contro l’Atalanta, è bene fare un punto su quelli che hanno salutato il Piemonte durante l’estate – ma solo in prestito. Sono tanti i giovani granata che la società ha deciso di cedere per permettere loro di avere un minutaggio maggiore, e diversi si stanno mettendo in mostra tra Serie B e Serie C. Nel primo caso rientra Cacciamani, che ci ha messo pochissimo a farsi apprezzare alla Juve Stabia, nel secondo invece Bianay Balcot. Il francese, ceduto alla Ternana nelle ultimissime ore di calciomercato, si sta già facendo notare in un campionato ostico come la Serie C.

Bene Balcot

Campionato ostico, sì, ma che Bianay Balcot in parte conosceva. Il laterale ha infatti passato la seconda parte della scorsa stagione in Lega Pro, avendo però giocato molto poco con la maglia della Triestina. Adesso la Ternana gli ha dato una seconda possibilità, e il classe 2005 sta dimostrando che l’esperienza degli scorsi mesi è servita a qualcosa. Bianay Balcot ci ha messo pochissimo a impattare nella realtà Ternana, precisamente 5 minuti. Tanto gli è servito per segnare il suo primo, importante, gol nella sfida d’esordio contro il Rimini. Liverani gli ha subito dato fiducia schierandolo da titolare alla prima occasione disponibile, e il francese lo ha ripagato alla grande. Il bilancio ora è di due partite su due giocate dal 1′, un gol ma soprattutto due vittorie. Gli umbri – che avevano perso la prima di campionato quando lui non era ancora disponibile – hanno svoltato con la sua presenza: basta questo per far capire come abbia il 20enne abbia subito inciso in positivo. Baroni ora lo osserva a distanza, valutando i suoi progressi in vista di un possibile inserimento definitivo in prima squadra la prossima estate.