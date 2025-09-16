Contro la Roma il difensore è protagonista con interventi decisivi: Baroni gli affida ancora la titolarità dopo la sosta nazionali

Guillermo Maripan si sta prendendo con forza il Torino. Dopo la sosta per le nazionali, Marco Baroni lo ha confermato nuovamente titolare al centro della difesa a tre, segnale di fiducia che il cileno ha saputo onorare con una prestazione di livello nella sfida vinta contro la Roma.

Già nel primo tempo si è reso pericoloso in avanti, andando vicino al gol con un colpo di testa potente, fermato soltanto da un grande intervento di Svilar. Poco dopo, però, ha mostrato tutta la sua importanza in fase difensiva, con una scivolata provvidenziale su Dybala che ha evitato un potenziale 1-0 giallorosso quando il risultato era ancora in equilibrio.

Un punto di riferimento

Una prova da leader silenzioso, che conferma come Maripan sia un punto di riferimento imprescindibile nella retroguardia granata. Non è un caso che il difensore avesse già convinto contro la Fiorentina, nell’ultima uscita di campionato, quando era riuscito finalmente a conquistarsi la maglia da titolare e a giocare per l’intera durata della gara. Contro la squadra di Gasperini ha confermato quelle sensazioni: il cileno è una delle certezze assolute della rosa granata, a cui Baroni si affida totalmente.

Il cileno si prende il Toro

La continuità è ora la parola chiave: con Baroni che sta ancora cercando il miglior assetto per il suo Torino, la certezza che arriva dal centrale cileno rappresenta una garanzia fondamentale per costruire una squadra compatta e affidabile. Maripan si candida così a essere uno dei pilastri su cui edificare la stagione granata.