Contro la Roma il difensore è protagonista con interventi decisivi: Baroni gli affida ancora la titolarità dopo la sosta nazionali
Guillermo Maripan si sta prendendo con forza il Torino. Dopo la sosta per le nazionali, Marco Baroni lo ha confermato nuovamente titolare al centro della difesa a tre, segnale di fiducia che il cileno ha saputo onorare con una prestazione di livello nella sfida vinta contro la Roma.
Già nel primo tempo si è reso pericoloso in avanti, andando vicino al gol con un colpo di testa potente, fermato soltanto da un grande intervento di Svilar. Poco dopo, però, ha mostrato tutta la sua importanza in fase difensiva, con una scivolata provvidenziale su Dybala che ha evitato un potenziale 1-0 giallorosso quando il risultato era ancora in equilibrio.
Un punto di riferimento
Una prova da leader silenzioso, che conferma come Maripan sia un punto di riferimento imprescindibile nella retroguardia granata. Non è un caso che il difensore avesse già convinto contro la Fiorentina, nell’ultima uscita di campionato, quando era riuscito finalmente a conquistarsi la maglia da titolare e a giocare per l’intera durata della gara. Contro la squadra di Gasperini ha confermato quelle sensazioni: il cileno è una delle certezze assolute della rosa granata, a cui Baroni si affida totalmente.
Il cileno si prende il Toro
La continuità è ora la parola chiave: con Baroni che sta ancora cercando il miglior assetto per il suo Torino, la certezza che arriva dal centrale cileno rappresenta una garanzia fondamentale per costruire una squadra compatta e affidabile. Maripan si candida così a essere uno dei pilastri su cui edificare la stagione granata.
Beh un gol osceno come quello che fece fare a Kean in Toro-Fiore 0-1 dell’anno scorso direi giustificava un po’ certi pregiudizi sbagliati 😁 Poi invece quest’anno fortunatamente non ha avuto bisogno dello stesso tempo di “rodaggio”… in ogni caso preferivo di gran lunga Buongiorno, sia come difensore che come… Leggi il resto »
Embhé certo, un gol giustifica un pregiudizio.
A proposito di revenge porn ….. vedo delle disparità di trattamento con Demba Seck. Se uno è una pippa c’è il tribunale del pregiudizio, se uno invece se la cava è colpevole solo dopo il terzo grado i giudizio.
uno dei tanti bollato come bollito ecc ecc ecc . appena si è preso la difesa dopo un inizio in cui ha giocato poco è diventato insostituibile…. eh ma qui gli intenditori come al solito ne sanno parecchie…per altro per temperamento al pari di simeone è assolutamente giocatore da Toro… Leggi il resto »