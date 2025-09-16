Ecco tutti i numeri della sfida all’Olimpico: possesso palla giallorosso, ma tentativi granata molto più precisi

La sfida con la Roma all’Olimpico segna la prima vittoria in campionato per il club granata. Lo 0-1 potrebbe rappresentare una svolta per il Torino, una squadra sicuramente diversa da quella che si è vista contro l’Inter a San Siro, che ha cambiato per ben tre volte il proprio sistema di gioco in soli quattro partite. Il cambio di allenatore ha abbondantemente inciso sull’andamento complessivo della rosa, insieme ai nuovi innesti di mercato, in particolar modo quelli offensivi.

Le statistiche di Roma-Torino appaiono a favore degli uomini di Gasperini, ma la realtà dei fatti è ben diversa. I giallorossi hanno tentato 5 volte il tiro in porta, senza però mai creare una vera e propria occasione, contro i 4 dei granata.

I dati sul possesso palla

Il Torino ha affrontato una squadra che sulla carta appariva favorita, ma l’esito della partita ha dimostrato invece l’opposto. A testimoniare questo fatto è il dato sul possesso palla, la Roma si è rivelata nettamente superiore con il 73% contro il 27% dei granata. Ancora in favore dei giallorossi anche un maggior numero di tiri totali: la squadra di Gasperini ha effettuato 22 passaggi, contro i soli 8 del Torino.

Più grinta che mai

Rispetto alla sfida con la Fiorentina, il Torino ha affrontato la partita con un atteggiamento più deciso, mostrando grinta e maggiore cattiveria agonistica. Dal punto di vista dei falli commessi, i numeri restano in linea con la gara precedente, ma a Roma la squadra di Baroni si è fatta sentire con più continuità in campo. Lo dimostrano i 17 falli granata, che hanno tenuto alto il livello dell’intensità, in risposta a una Roma che non si è tirata indietro, totalizzando 11 interventi fallosi.

Il confronto ha così assunto i contorni di una sfida fisica, combattuta in ogni zona del campo, ma senza mai degenerare. A confermarlo è anche il bilancio disciplinare: appena due ammonizioni per i giallorossi e tre per il Torino, numeri che certificano una partita dura ma corretta, con entrambe le squadre concentrate a lottare su ogni pallone senza eccedere nei colpi proibiti.