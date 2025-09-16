Contro la Roma Baroni ha utilizzato il terzo modulo differente da inizio stagione: e ora cambiano anche le gerarchie di squadra

Il primo successo del campionato del Torino è arrivato forse quando meno ce lo si aspettava; alzi la mano chi credeva che i granata, reduci da un difficile avvio di stagione, potessero battere e mettere tanto in difficoltà una Roma a punteggio pieno all’Olimpico. Tra questi c’è sicuramente Baroni, che ha lavorato duramente per due settimane con l’obiettivo di trovare la soluzione giusta per sorprendere Gasperini, riuscendoci. Il terzo cambio modulo stagionale (in un mese) è risultato l’asset vincente per il tecnico granata, che in questo modo è riuscito ad avere la meglio sul collega giallorosso. Il 3-4-2-1 può ora davvero essere il modulo definitivo per il Toro, visto il modo in cui i giocatori hanno interpretato le richieste del mister: ecco dunque come cambiano le gerarchie.

Come cambiano le gerarchie

Il passaggio dal 4-3-3 al 3-4-2-1 cambia ovviamente le carte in tavola per le scelte che dovrà effettuare Baroni. La più rilevante è la perdita di un centrocampista per un difensore centrale, ma non va sottovalutato l’avanzamento dei terzini e l’accentramento dei giocatori a supporto della punta: tutti elementi che per forza di cose implicano cambiamenti sostanziali anche tra i singoli.

Come detto, la modifica principale riguarda il fatto che un centrocampista dovrà stare fuori; e con Casadei e Asllani praticamente sempre certi di giocare, i vari Gineitis, Anjorin, Ilic e Tameze si contenderanno di volta in volta il posto da subentrati. A giovarne è ovviamente Coco, che nonostante l’exploit di Maripan e Ismajli avrà comunque modo di giocare.

Tante modifiche

Ma non solo, perché il nuovo cambio modulo gioca anche in favore di Lazaro. L’austriaco si è dimostrato poco abile nel difendere quando ha vestito i panni di terzino puro, mentre storicamente ha fatto le migliori cose giocando da esterno a tutta fascia. Ecco che dunque in questo modo può superare definitivamente Pedersen nelle gerarchie. Dulcis in fundo Vlasic, non più ala ma di fatto un trequartista: il croato può tornare a giocare in mezzo al campo, zona che gli sta più a cuore. Il cambio di sistema – il terzo – porta con sé dunque nuovi segnali, nella speranza che si possa proseguire su questa strada.