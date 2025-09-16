Con l’ex Empoli, Baroni può passare dalla difesa a quattro a quella a tre sapendo di avere l’interprete giusto

Una domenica da sogno per il Torino, che è riuscito a battere la Roma allo stadio Olimpico. I granata si sono presentati con tanta grinta e voglia dopo le due partite poco convincenti contro Inter e Fiorentina, riuscendo ad avere la meglio sui giallorossi. Merito di Baroni, che ha sorpreso Gasperini con un cambio modulo realmente inaspettato, ma anche dei giocatori che hanno interpretato al meglio le richieste del tecnico. Il passaggio alla difesa a 3 è coinciso infatti con una grande partita da parte dei difensori centrali, su tutti Maripan e Ismajli. Nello specifico l’albanese è riuscito a mettersi in mostra in quello che è stato il suo esordio con la maglia del Toro, non andando mai in difficoltà contro avversari tecnicamente e qualitativamente molto forti.

Grande impatto per Ismajli

L’ammonizione rimediata dopo 35 minuti sembrava poter avere le sembianze di un campanello d’allarme per Ismajli, che invece ha avuto modo di completare la gara senza problemi. Baroni si è fidato della sua esperienza lasciandolo in campo nonostante il giallo a carico, e lui lo ha ripagato alla grande. Una prestazione impeccabile da parte dell’ex Empoli, che insieme a Maripan e Coco ha guidato alla grande la difesa contro il pericolosissimo attacco della Roma. L’infortunio è ormai dimenticato, e dopo questa partita sembra assai chiaro come una delle maglie da titolare per le prossime gare ha già un proprietario designato.

Un assist per Baroni

Ma non solo, perché la sua presenza in campo può essere di grande aiuto per Baroni, per un motivo ben preciso: la duttilità e la capacità di adattarsi ai vari sistemi di gioco. A rivelarlo è stato lo stesso difensore nell’intervista di presentazione, quando ha dichiarato: “Mi trovo bene sia a 4 che a 3. Tre-quattro anni fa in nazionale abbiamo giocato a 3, mentre ora giochiamo a 4 come facciamo anche qui con Baroni“. Un assist per il tecnico, qualora decidesse di tornare alla difesa a 4 in occasione delle prossime partite.