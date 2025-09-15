Ancora una volta Baroni ha avuto la meglio in un testa a testa con Gasperini: l’allenatore granata sa come battere l’ex Atalanta

Un lunedì diverso dagli altri per i tifosi granata, che hanno avuto l’opportunità di iniziare la settimana con il sorriso dopo la vittoria di Roma. Un successo atteso a lungo, arrivato dopo un inizio di campionato difficile e due settimane di sosta che hanno dato la possibilità a Baroni di sistemare qualcosa a livello tattico. E l’allenatore del Toro ha trovato la soluzione perfetta, sorprendendo Gasperini con l’utilizzo di un modulo inedito – il 3-4-2-1 – e battendolo per l’ennesima volta in carriera. Già, perché il tecnico granata è arrivato a 4 successi in 9 partite contro il collega piemontese, riuscendo anche ad allungare un importante striscia di imbattibilità.

Baroni contro Gasp

Marco Baroni può essere definito la vera bestia nera di Gian Piero Gasperini. Il tecnico granata ha dimostrato più volte in carriera di saper trovare il giusto modo di battere il collega, e anche ieri ci è riuscito con una masterclass tattica con la quale ha sorpreso lui e la sua squadra. Il successo dell’Olimpico vale la quarta vittoria per Baroni nei testa a testa con il Gasp, nonché anche la quarta partita di fila senza perdere; un dato che vale ancor di più se si considera come in tutti i precedenti le squadre di Gasperini si siano presentati con i favori del pronostico. L’allenatore della Roma era stato avvertito del bilancio negativo da un giornalista nella conferenza stampa della vigilia, ma ha preferito rispondere in maniera sarcastica piuttosto che adottare le giuste misure contro Baroni, che dalla sua – in silenzio – ha lavorato a lungo per identificare la soluzione tattica ideale. I numeri ora parlano di 4 vittorie per Baroni, 3 per Gasperini e 2 pareggi: il tecnico giallorosso, adesso, deve iniziare realmente a temere quello granata.