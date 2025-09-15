Il marocchino entra al 64’, dopo un minuto sfiora subito il gol: contro la Roma la sua prestazione più convincente con la maglia granata

Zakaria Aboukhlal ha vissuto la sua giornata di svolta con la maglia del Torino. In una cornice importante come quella dell’Olimpico, contro la Roma, l’attaccante marocchino ha finalmente mostrato quelle qualità che avevano spinto la società granata a puntare su di lui. L’impatto è stato devastante: entrato al 19’ del secondo tempo, dopo appena sessanta secondi ha già costruito la sua prima occasione da gol, un segnale immediato della sua reattività e della sua voglia di incidere.

Aboukhlal, la sorpresa granata

La prima partita in cui Aboukhlal è riuscito a convincere davvero, dopo settimane in cui si era visto soltanto a sprazzi o senza continuità. Stavolta, invece, ha dato la sensazione di poter rappresentare una risorsa concreta per il reparto offensivo, grazie alla rapidità con cui si è inserito nel gioco e alla capacità di accendere la manovra offensiva. La sua freschezza è stata determinante in un momento della gara in cui la squadra di Gasperini faticava a contenere le ripartenze granata.

Il suo ingresso ha cambiato ritmo al Torino, che con il marocchino ha trovato nuova linfa offensiva e ha messo in difficoltà la retroguardia giallorossa. Non è un caso che, proprio a partire dal suo ingresso in campo, la squadra di Baroni sia apparsa più convinta e più pericolosa sotto porta.

L’inizio della sua avventura

Per Aboukhlal si tratta di un segnale importante, quasi un punto di partenza in un percorso che deve portarlo a conquistarsi spazio e fiducia. Le qualità ci sono, così come la capacità di rendersi subito protagonista. Al Toro servono giocatori in grado di cambiare le partite anche a gara in corso, e il marocchino, contro la Roma, ha dimostrato di poterlo fare. Una gara che potrebbe rappresentare il suo vero debutto “reale” con la maglia granata.