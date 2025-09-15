Dopo 29 gare di campionato con almeno una rete subita, i granata tornano a blindare la porta: non succedeva da dicembre

La prima vittoria in campionato del Torino arriva al termine della terza giornata, con un successo pesantissimo per 0-1 in casa della Roma. Un risultato che non solo rilancia i granata dopo un avvio complicato, ma che segna anche una discontinuità rispetto alla scorsa stagione.

La porta granata rimane inviolata

Per la prima volta dal dicembre 2024, il Toro non subisce gol per due gare consecutive: allora furono lo 0-0 contro il Genoa del 7 dicembre e la vittoria per 0-1 contro l’Empoli il 13 dello stesso mese. Da quel momento in avanti, nella stagione 2024/2025, la squadra aveva vissuto un campionato tormentato sul piano difensivo, incassando almeno una rete in ben 29 partite.

Il cambio di allenatore ha inciso non poco: Marco Baroni, che in appena quattro gare ufficiali ha già cambiato tre volte sistema di gioco, sta cercando di trovare quella flessibilità e adattabilità che viene spesso a mancare ai propri giocatori. Una ricerca costante dell’equilibrio che, nell’ultima gara, ha dato segnali positivi.

La nuova era di Baroni

La nuova difesa, rinforzata dal contributo di elementi come Guillermo Maripan, e resa più solida da un atteggiamento collettivo più compatto, sta trovando le proprie certezze. In avanti, giocatori come Ngonge e Simeone hanno dato nuova linfa, non solo in termini offensivi ma anche per il lavoro di sacrificio in fase di pressing e copertura. La vittoria dell’Olimpico, unita alla seconda porta inviolata consecutiva, è un segnale che la squadra sta crescendo sotto la guida di Baroni. Ora la sfida è dare continuità a questa ritrovata solidità.