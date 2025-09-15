L’attaccante argentino trascina il club granata e segna la sua prima rete in campionato dopo oltre un anno

È il giorno di Giovanni Simeone: dopo oltre un anno l’argentino torna a segnare in campionato. Arriva la prima rete in campionato per il club granata, un gol che sa di liberazione e cercato per svariato tempo, targata “Cholito”. Un vero e proprio trascinatore, il nuovo innesto offensivo ha indubbiamente fatto la differenza contro la squadra di Gian Piero Gasperini, in una sfida tutt’altro che semplice.

Non segnava da oltre un anno

La sua ultima rete in campionato risaliva all’agosto della scorsa stagione nella sfida contro il Bologna, quando ancora vestiva la maglia del Napoli. Ben 385 giorni fa, fatti di silenzio, panchine, qualche occasione sprecata e tanta voglia di riscatto. Il digiuno si è interrotto proprio con la maglia granata, nella cornice di una gara intensa, dove l’argentino ha saputo farsi trovare pronto, cogliendo sempre la giusta occasione per risolvere la gara.

Simeone ha fame, ha volontà, è un giocatore che sembra aver finalmente trovato il proprio spazio in campo, con le capacità di trascinare una squadra che non è apparsa totalmente ottimale, soprattutto nella prima parte della gara.

La fame di Simeone

Non solo: contro la Roma mancava l’appuntamento con la rete addirittura dal 2019, quando vestiva i colori della Fiorentina. Un tabù abbattuto dopo sei anni, segno di un attaccante che sembra aver trovato la giusta dimensione sotto la guida di Marco Baroni.

Il Toro, ancora alla ricerca di una continuità di rendimento, ha bisogno di un punto di riferimento offensivo. Simeone, con la sua grinta, la sua fame e ora anche con i gol, può davvero diventare l’uomo in più di una stagione iniziata con non poche difficoltà.