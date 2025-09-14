Prima della sfida tra Roma e Torino, Davide Vagnati ha parlato del cambio di sistema e di Zapata

Prima della sfida dell’Olimpico, Davide Vagnati a Dazn ha parlato del match: Sul cambio di sistema: “Il calcio moderno ha sicuramente delle regole diverse. Affrontiamo una squadra forte con caratteristiche delineati: dobbiamo essere dentro la partita contro una squadra forte”.

Zapata: “C’Ã¨ grande voglia di vederlo in campo”

Su Zapata, il dt ha spiegato: “Una delle cose piÃ¹ belle Ã¨ che lui si aspetta tanto, ci si aspetta tanto da un calciatore con grandi numeri. La condizione fisica Ã¨ fondamentale, abbiamo grande voglia di metterlo dentro con le migliori condizioni. Altri calciatori, forzando il rientro, hanno avuto poi problemi. Lui ha un peso specifico nello spogliatoio”.

Quarta gara ufficiali, tra campionato e Coppa per il Torino: i granata fino a questo momento non hanno brillato: “Sicuramente dobbiamo migliorare: le prime tre partite sono state da rivedere, la squadra puÃ² togliersi delle soddisfazioni e da queste gare possiamo iniziare a recuperare piÃ¹ consapevolezza”.