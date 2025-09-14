Sono 78 i precedenti all’Olimpico, gli uomini di Baroni puntano alla prima vittoria nella capitale dopo oltre 5 anni

Il Torino è in cerca della prima vittoria in campionato, mentre la Roma cercherà di consolidare le prime posizioni della classifica ottenendo la terza vittoria in tre partite. Queste due squadre hanno una ricca storia di precedenti dalla loro parte, i granata e i giallorossi infatti, si sono incontrati 78 volte in Serie A all’Olimpico. Il bilancio vede la Roma con un ampio margine di vantaggio di 50 vittorie, mentre il Torino insegue la squadra della capitale con 14 vittorie, lo stesso numero di incontri terminati in parità.

L’ultimo incontro all’Olimpico di Roma

Il Torino di Baroni domenica tornerà a sfidare la Roma all’Olimpico dopo l’ultimo incontro nella capitale che si è tenuto nell’ottobre del 2024. Il Torino dopo aver iniziato bene il campionato ha dovuto scontrarsi con l’infortunio di Zapata. Lo sfortunato episodio che ha coinvolto il colombiano è avvenuto pochi giorni prima dell’incontro nella capitale, dove i granata hanno dovuto confrontarsi con una squadra ben preparata senza uno dei suoi uomini migliori. Il Torino in quell’occasione aveva faticato a creare sostanziali pericoli per la porta di Svilar, mentre i giallorossi sono riusciti a trovare la rete vincente con Dybala al 20′.

L’ultima vittoria del Torino

Per trovare l’ultimo trionfo del Torino contro la Roma bisogna risalire alla stagione 2019/2020. L’incontro si è tenuto all’Olimpico e ha visto i granata imporsi con un risultato di 2-0. La partita era iniziata in salita per i granata, che sono poi riusciti a trovare la rete con Belotti nei minuti di recupero della prima frazione di gioco. Il Torino dopo un primo tempo terminato in vantaggio è uscito dagli spogliatoi per la ripresa con maggior determinazione, che ha permesso ai granata di realizzare la seconda rete dell’incontro all’86esimo minuto, grazie al calcio di rigore vincente tirato da Belotti.

La sconfitta firmata Totti

Uno dei precedenti più combattuti tra Roma e Torino è quello disputato nell’aprile del 2016. Quando i granata hanno fatto visita alla capitale in occasione di una delle ultime giornate di campionato della stagione. La partita è stata molto combattuta, è ha visto il Torino andare in vantaggio al 35′ con la rete di Belotti. Nella ripresa, Manolas ha trovato il pareggio della Roma, e all’80’ Martinez era riuscito a portare nuovamente il Torino in vantaggio. Il risultato di 2-1 è durato appena 6 minuti, prima che Totti realizzasse il gol del pareggio, per poi eseguire quello della vittoria al 89′.