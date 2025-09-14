L’olandese è rimasto fuori dalla lista del Torino per la Serie A e spera di poter tornare in campo a gennaio

Verso gli ultimi mesi della stagione 2024/2025, le speranze del Torino di riavere Schuurs a disposizione per l’inizio del nuovo campionato erano molto alte, tuttavia ora l’olandese sembra essere ancora lontano dal suo pieno recupero.

Il primo segnale importante che ha allertato l’ambiente del Torino è stato il mancato inserimento di Schuurs all’interno della lista dei giocatori granata che avrebbero preso parte alla nuova edizione della Serie A. La sua esclusione rimarrà invariata fino alla pausa invernale, quando si riaprirà il calciomercato e le squadre avranno la possibilità di aggiornare le proprie rose, tuttavia fino ad allora il classe 1999 sarà costretto a rimanere fermo ai box per cercare di recuperare una buona condizione fisica.

Schuurs lontano dal rientro

Nella conferenza stampa di presentazione di Roma-Torino, Baroni ha avuto la possibilità di rivelare e condividere le informazioni sullo stato di salute dei propri giocatori. Tuttavia le dichiarazioni del nuovo allenatore del Torino non hanno fatto sorridere i tifosi granata, dal momento che è stato rivelato che Schuurs è ancora lontano dal rientro in campo: “Sono state fatte valutazioni di natura fisica, il ragazzo è ancora lontano dal rientro e questo tipo che ci siamo presi perché non potrebbe essere utilizzabile”

La prima metà del campionato per recuperare

Dopo essere stato escluso dalla lista dei convocati, Schuurs avrà come principale obiettivo quello di riuscire a ritrovare una buona condizione fisica che possa poi permettergli di tornare a giocare nel nuovo anno. L’olandese verso la fine della scorsa stagione sembrava dovesse essere uno dei giocatori che avrebbe preso parte al ritiro estivo, tuttavia la sua mancata presenza a Prato allo Stelvio è stato uno dei primi segnali che hanno rivelato che il recupero del giocatore sarebbe stato ancora lontano. Ora Schuurs avrà a disposizione i primi mesi del campionato per tornare ad allenarsi e cercare di velocizzare il suo percorso di recupero.