Filtra fiducia sul rientro del colombiano, l’attaccante sta continuando a lavorare per rientrare nelle rotazioni della squadra

Il campionato di Serie A si avvicina alla terza giornata, e oltre alla prima vittoria in campionato, il Torino è ancora in cerca del primo gol della stagione.

Nonostante l’ampia profondità del reparto offensivo granata, gli uomini di Baroni stanno faticando a trovare la giusta dimestichezza con la porta avversaria. Oltre all’alto livello dei primi avversari del Torino, i granata stanno faticando a trovare la giusta intesa negli ultimi sviluppi della manovra offensiva. Un giocatore come Zapata potrebbe invertire questa tendenza e dare un nuovo volto alla squadra. Il suo carisma e la sua capacità di fare reparto anche in solitaria sono due delle caratteristiche che servirebbero al Torino di Baroni.

Zapata lavora per recuperare

Dopo il tremendo infortunio riscontrato contro l’Inter, Zapata ha iniziato il suo recupero per rientrare in campo e tornare a guidare la squadra. Nelle ultime settimane il colombiano ha lanciato segnali positivi che indicano che il suo recupero non è più un solo miraggio. A confermarlo è stato anche Baroni, l’allenatore granata nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roma-Torino ha parlato della condizione del colombiano: “Con Duvan lavoriamo tutti i giorni per ridurre quel gap, è un professionista incredibile”.

In attesa della prima apparizione in campionato

Zapata ha iniziato la sua stagione prendendo parte all’amichevole contro il Valencia. In Spagna il colombiano ha avuto la possibilità di tornare a giocare sul terreno di gioco dopo il tremendo infortunio della scorsa stagione. Il capitano granata è poi tornato a pestare l’erba dell’Olimpico Grande Torino in Coppa Italia. Zapata ha preso parte agli ultimi minuti dell’incontro, ma il suo ingresso in campo ha dato grande speranza ai tifosi granata. Tuttavia il colombiano dovrà lavorare ancora prima di essere nuovamente in grado di giocare qualche spezzone importante di partita, per poi avere la possibilità di rimettersi in gioco sfidando Adams e Simeone per la guida del reparto offensivo.