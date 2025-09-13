L’uruguayano dopo aver raggiunto la qualificazione ai prossimi mondiali con la sua nazionale è pronto per tornare a fare bene in campionato

Non è semplice il compito affidato a Israel per il corso della stagione. Raccogliere la pesante eredità di Milinkovic Savic e cercare di proteggere la porta del Torino per tentare di scalare qualche posizione in classifica.

L’uruguayano dopo il difficile esordio in Serie A contro l’Inter ha collezionato il suo primo “clean sheet” all’Olimpico Grande Torino, davanti ai suoi nuovi tifosi. Il ricordo della prestazione deludente contro i nerazzurri è stato sostituito dai buoni interventi contro la Fiorentina, che hanno permesso ai granata di ottenere il loro primo punto stagionale.

Israel sfida Svilar

Domani il Torino dovrà affrontare una delle 4 squadre ancora a punteggio pieno, e oltre a cercare di arginare il grande potenziale offensivo della squadra della capitale, i granata tenteranno di rendersi pericolosi per una delle difese più solide del campionato. La difesa a tre dei giallorossi proteggerà la porta di Svilar, l’estremo difensore che lo scorso campionato ha vinto il premio come miglior portiere della Serie A. Il serbo ha trionfato in quella competizione davanti a due grandi portieri come De Gea e Milinkovic Savic, e domenica Svilar avrà un confronto con Israel, l’erede del nuovo portiere del Napoli, che sarà motivato a rendersi protagonista con i suoi interventi.

Israel sogna una maglia al mondiale

Israel dopo aver raggiunto l’importante traguardo di essersi qualificato alla prossima edizione del mondiale con l’Uruguay, cercherà di trasmettere il suo entusiasmo anche a Torino, dove si giocherà la possibilità di essere riconvocato in nazionale. Israel nel corso della pausa non ha preso parte a nessuno dei due incontri della “Celeste“, e per questo motivo, nei prossimi mesi cercherà di risaltare alla difesa della porta del Torino per cercare di avere l’occasione di scendere direttamente in campo nella prossima edizione dei mondiali.