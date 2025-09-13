Adam Masina non sarà convocato per Roma-Torino di domani alle 12:30: il difensore è tornato con un affaticamento muscolare

Marco Baroni in conferenza stampa ha presentato Roma-Torino. L’allenatore ha dichiarato che Adam Masina non farà parte dei convocati per la terza giornata di Serie A. Il difensore granata è infatti tornato dal Marocco, dove ha giocato con la sua Nazionale, con un affaticamento muscolare. Queste sono state le sue parole: “Non ci sarà Masina che è tornato con un affaticamento, abbiamo deciso di non rischiare, dal suo rientro ha fatto solo terapie”.