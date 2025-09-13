Toro.it

Adam Masina non sarà convocato per Roma-Torino di domani alle 12:30: il difensore è tornato con un affaticamento muscolare

Marco Baroni in conferenza stampa ha presentato Roma-Torino. L’allenatore ha dichiarato che Adam Masina non farà parte dei convocati per la terza giornata di Serie A. Il difensore granata è infatti tornato dal Marocco, dove ha giocato con la sua Nazionale, con un affaticamento muscolare. Queste sono state le sue parole: “Non ci sarà Masina che è tornato con un affaticamento, abbiamo deciso di non rischiare, dal suo rientro ha fatto solo terapie”.

Adam Masina of Torino FC gestures during the Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 13-09-2025

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
leftwing
leftwing
6 minuti fa

Darmage!

Pedric
Pedric
35 minuti fa

Grossa perdita

Roma-Torino: granata a secco di gol, giallorossi ancora a porta inviolata