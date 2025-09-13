Verso la partita di campionato Roma-Torino: i granata sono ancora senza gol in Serie A, invece i giallorossi ne hanno presi 0

Non sarà una partita facile quella di domani per il Torino di Marco Baroni. I granata fanno visita alla Roma di Gian Piero Gasperini allo Stadio Olimpico alle ore 12:30. Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, si torna in campo per la terza giornata. Giallorossi ovviamente favoriti, anche perché c’è un dato evidente. In due partite di campionato, il Toro ha fatto 0 gol. La Roma invece, sempre nelle prime due partite di campionato, ne ha presi 0 di gol. Un attacco sterile contro una difesa rocciosa. Questo è il preambolo di Roma-Torino. Ma da questo match ci si può aspettare di tutto. A parte Adams, Baroni ha lavorato nella sosta con tutto l’attacco a disposizione e la speranza è che la situazione si sblocchi.

Le partite

Roma che ha vinto due partite su due con Gasperini in panchina per 1-0. Minimo sforzo, massima resa. L’esordio è stato in casa contro il Bologna di Italiano e ha deciso la partita il gol di Wesley. Il brasiliano adesso è in forte dubbio per la sfida al Torino. Contro il Pisa di Gilardino invece ha deciso il gol di Soulé. Svilar ha collezionato due clean sheet e sarà difficile fare gol alla Roma. A maggior ragione, sulla carta, per il Torino che ancora di gol non ne ha fatti. A San Siro contro l’Inter è stata una disfatta finita 5-0. Poi in casa contro la Fiorentina l’atteggiamento è stato giusto ma è terminata 0-0 la partita. Granata alla ricerca del gol perduto.

I protagonisti

Nelle prime due giornate, non sono cambiati gli interpreti. Gasperini ha sempre schierato una difesa a 3 composta da Mancini al centro, Hermoso a destra e Ndicka a sinistra. Finora poco spazio per Celik e il nuovo arrivato Ghilardi. Stessa cosa per il Torino, che ha sempre schierato un attacco a 3. Vlasic a sinistra, Simeone al centro e Ngonge a destra. Le alternative non mancano, anche se fin qui il reparto non ha ancora reso. Ci sono infatti anche Adams, Zapata e Aboukhlal.