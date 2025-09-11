Guillermo Maripan è la certezza del Torino. Il difensore torna dagli impegni con il Cile per guidare i granata verso la prima vittoria

La Serie A si riprende la scena. Dopo l’interruzione per la pausa nazionali, il campionato riparte e con esso gli impegni del Torino. Domenica 14 settembre i granata scenderanno in campo contro la Roma nella capitale.

Baroni può contare sul gruppo al completo, lungo degenze a parte. Il ritorno più importante è quello di Guillermo Maripan. Il cileno è volato in patria per il doppio impegno con la sua nazionale nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. Ora, il Torino ha nuovamente il suo leader a disposizione.

Maripan, leader del Torino di Baroni

Maripan è un leader e nessuno può sottrargli questa caratteristica. In una difesa talvolta disattenta il cileno ha sempre portato a casa prestazioni da almeno 6 in pagella. Baroni si affida all’ex Monaco, forte in difesa e dotato di tanta esperienza.

Il numero 13 granata è la certezza del nuovo allenatore del Toro. Il compagno di reparto del cileno è ancora da decretare, intanto Maripan si carica le responsabilità difensive della squadra e si prepara a un’altra partita difficile di questo avvio di stagione dei granata, il match contro la Roma.

Il dubbio in difesa

Nella difesa del Torino Maripan ha il posto fisso. Guillermo ha conquistato la sua zolla di campo, prima davanti a Milinković-Savić e ora a qualche metro da Israel, e non l’ha più persa. Il cileno ha concluso la scorsa stagione con 28 presenze, 1 gol e 1 assist. In questo campionato Maripan è sceso in campo da titolare contro Inter e Fiorentina.

Tuttavia, resta il dubbio in difesa. Il secondo slot al centro del reparto è ancora da assegnare. Coco, Masina e Ismajli si contendono una maglia da titolare. Il marocchino è sullo sfondo, mentre l’equatoguineano e l’ex Empoli lottano per un posto dal primo minuto contro la Roma. Ismajli sgomita e vuole una chance da titolare. In ogni caso, al fianco del vincitore ci sarà Maripan.