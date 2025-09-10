Aboukhlal vuole conquistare il Torino e i suoi tifosi. L’esterno, dopo un avvio complicato, è chiamato a una grande prestazione contro la Roma

Zakaria Aboukhlal ha una grande opportunità. L’esterno non è stato convocato dal Marocco ed è rimasto al Filadelfia per prepararsi al meglio in vista della terza giornata di campionato. Domenica 14 settembre i granata affronteranno la Roma.

Aboukhlal non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura al Torino. Il marocchino, le cui qualità non sono in discussione, sta attraversando la fase di adattamento al calcio italiano. In casa Toro, però, il tempo è stretto e Aboukhlal deve riscattare l’avvio di stagione difficile già nella prossima gara di Serie A-

Focus sul Torino

Il presente di Zakaria Aboukhlal è il Torino. Il marocchino, arrivato in estate, vuole confermare le qualità messe in mostra a Tolosa. Nella scorsa Ligue 1, l’esterno ha concluso la stagione con 7 gol e 4 assist in 26 partite.

Ad Aboukhlal non si chiede un impatto così importante nell’immediato, visto anche il (necessario) periodo di adattamento. Il giocatore è stato presentato a Torino come pedina chiave di Baroni e la permanenza al Filadelfia è stata un’opportunità per Zakaria. L’allenatore ha finora preferito Ngonge e Vlasic al marocchino. L’obiettivo di Aboukhlal è chiaro: ottenere una maglia da titolare nel Torino e una convocazione con il Marocco.

Uno sguardo alla Coppa d’Africa

Zakaria Aboukhlal va a caccia di una maglia da titolare nel Torino anche per ottenere una convocazione alla prossima Coppa d’Africa. Walid Regragui, allenatore del Marocco, ha deciso di escludere il classe 2000 dalla lista dei convocati per la doppia sfida valevole per la qualificazione al Mondiale 2026.

Per Aboukhlal, la delusione è tanta e l’unico modo per ribaltare la situazione è ingranare la marcia e sfoggiare prestazioni di alto livello. Il Marocco ospiterà la prossima Coppa d’Africa, un motivo in più per Zakaria per ottenere una maglia da titolare nel Torino e una chiamata per la prossima kermesse africana.