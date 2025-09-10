L’ultima sfida tra Roma e Torino nella capitale risale al 31 ottobre 2024. I cambiamenti da quella notte di Halloween sono stati tanti

Il Torino torna a sfidare la Roma nella capitale dopo poco meno di un anno. L’ultimo incontro tra i granata e i giallorossi all’Olimpico risale, infatti, al 31 ottobre 2024. Nella notte di Halloween il Torino iniziava a tremare per le prime paure di una stagione horror o quasi.

Nella capitale, il match tra i giallorossi e la formazione allora allenata da Paolo Vanoli terminò 1-0 per i padroni di casa. La Roma, nel mezzo di un periodo complicato dal punto di vista dei risultati, superò il Toro grazie al gol di Paulo Dybala al 20′ del primo tempo. I cambiamenti dalla notte di Roma sono stati tanti.

Il buio, Vanoli e Baroni

Tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre 2024, il Torino ha vissuto il periodo più buio della scorsa stagione. Dopo la splendida cavalcata iniziale in campionato, con tanto di vetta della classifica, il Toro di Vanoli è sprofondato. Dal ko casalingo contro la Lazio per 3-2 del 29 settembre i granata hanno raccolto 7 sconfitte in 10 partite.

Il primo, e forse più importante, cambiamento è l’avvicendamento sulla panchina del Torino. In estate, Paolo Vanoli è stato esonerato. Al suo posto, la dirigenza del Torino ha scelto Marco Baroni. Vanoli aveva instaurato un legame speciale con la tifoseria che, nonostante fosse spazientita dai risultati in campo, non ha mai fatto mancare il sostegno all’allenatore.

Torino, la rivoluzione in campo

Nel corso della passata stagione, Paolo Vanoli ha cambiato modulo e giocatori, dando spazio ai giovani. Il coraggio dell’allenatore non è stato premiato e, a circa un anno dalla sfida contro la Roma, il testimone è passato nelle mani di Baroni. L’ex Lazio è reduce proprio dalla stagione in quell’Olimpico amaro, che ha visto l’esonero dell’allenatore al termine della stagione biancoceleste conclusa senza la qualificazione alle coppe europee.

Dopo la burrascosa stagione, il Torino ha cambiato tanti volti. Cinque degli undici giocatori che furono schierati titolari da Vanoli contro la Roma lo scorso 31 ottobre sono andati via: Milinković-Savić (Napoli), Ricci (Milan), Linetty (svincolato e accasatosi al Kocaelispor), Vojvoda (Como) e Sanabria (Cremonese). Contro la Roma, Baroni potrebbe chiamare in causa giocatori che fino a poco più di un anno fa non erano nei pensieri del Torino, vedi Ismajli, Aboukhlal e Ngonge. Simeone era nell’orbita granata dopo l’infortunio di Zapata ma, alla fine, l’argentino non si trasferì dal Napoli al Toro. Ora, i nuovi volti sono chiamati a cambiare la storia. Da Israel ad Anjorin, il Torino ha bisogno di una vittoria per dare una spinta alla stagione che, circa un anno fa, fu affossata (anche) dalla Roma.