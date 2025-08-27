Nelle ultime ore circola sui social un video di Vanoli, che risalirebbe a qualche giorno fa: l’ex allenatore, ancora sotto contratto, ha salutato i tifosi

“Mi è dispiaciuto lasciarvi ma chissà mai, un giorno si potrà tornare. Sempre forza Toro”. Poche parole, ma sentite, pronunciate da Paolo Vanoli in un video che nelle ultime ore sta circolando sui social, condiviso dalla pagina Mondo Granata. In un momento in cui la squadra è sotto accusa per la pessima prestazione di San Siro e per un atteggiamento che ha lasciato i tifosi delusi, ecco le frasi dell’ex allenatore, tra l’altro invocato dopo il ko con l’Inter. Ecco il video: