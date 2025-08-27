Partita da dimenticare per il lituano, che contro l’Inter ha fatto fatica a imporsi, prestazione difficile coronata dall’errore sul terzo gol

Il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 non ha portato agli effetti sperati. Se contro il Modena passare a un centrocampo con maggiore interpreti è stata una mossa vincente, contro l’Inter questo schieramento non ha reso quanto sperato. Il centrocampo del Torino è stato saltato con troppa facilità nel corso dei 90 minuti e difficilmente è riuscito a dare il via a delle azioni potenzialmente pericolose del Torino. Sebbene tutti abbiamo condotto una prova al di sotto delle aspettative, la prestazione negativa di Gineitis è stata coronata dall’errore che ha portato al 3-0.

L’assist a Lautaro Martinez

Il centrocampista del Torino, dopo aver vinto il ballottaggio con Anjorin è stato schierato titolare a fianco di Ilkhan e Casadei. Gineitis tuttavia ha faticato a imporsi nel corso della partita, i suoi tentativi di accompagnare la squadra verso l’area avversaria sono stati spesso troncati sul nascere, e complice di una difficile prestazione, il lituano si è reso protagonista del terzo gol dell’Inter. Gineitis infatti, in fase di costruzione ha tentato un retropassaggio al portiere con troppa superficialità, che ha permesso a Lautaro Martinez di intercettarlo e realizzare il gol del 3-0. Dopo quell’errore Gineitis non è più riuscito a trovare la concentrazione, e ha terminato la sua prova in ombra.

Una settimana per ripartire

La partita del Torino contro l’Inter ha segnato un esordio storico per la squadra granata. Tuttavia i giocatori dovranno ora riprendere ad allenarsi per cercare di archiviare la prestazione negativa di San Siro per potersi concentrare sul prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. Baroni nel corso della settimana cercherà di preparare i suoi giocatori per cercare di far ritrovare alla squadra una continuità di risultati come era avvenuto all’inizio della seconda metà della passata stagione. Per farlo il nuovo tecnico farà affidamento su Gineitis, che dopo una partita da dimenticare vorrà ripartire sulla falsa riga delle prestazioni della scorsa stagione. Nello scorso campionato il lituano si è infatti rivelato decisivo in più di un’occasione, e contro la squadra toscana, Gineitis tenterà di tornare il giocatore che è stato determinante contro le grandi squadre del calcio italiano come Fiorentina, Milan e Lazio.