Toro.it

Partita da dimenticare per il lituano, che contro l’Inter ha fatto fatica a imporsi, prestazione difficile coronata dall’errore sul terzo gol

Il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 non ha portato agli effetti sperati. Se contro il Modena passare a un centrocampo con maggiore interpreti è stata una mossa vincente, contro l’Inter questo schieramento non ha reso quanto sperato. Il centrocampo del Torino è stato saltato con troppa facilità nel corso dei 90 minuti e difficilmente è riuscito a dare il via a delle azioni potenzialmente pericolose del Torino. Sebbene tutti abbiamo condotto una prova al di sotto delle aspettative, la prestazione negativa di Gineitis è stata coronata dall’errore che ha portato al 3-0.

L’assist a Lautaro Martinez

Il centrocampista del Torino, dopo aver vinto il ballottaggio con Anjorin è stato schierato titolare a fianco di Ilkhan e Casadei. Gineitis tuttavia ha faticato a imporsi nel corso della partita, i suoi tentativi di accompagnare la squadra verso l’area avversaria sono stati spesso troncati sul nascere, e complice di una difficile prestazione, il lituano si è reso protagonista del terzo gol dell’Inter. Gineitis infatti, in fase di costruzione ha tentato un retropassaggio al portiere con troppa superficialità, che ha permesso a Lautaro Martinez di intercettarlo e realizzare il gol del 3-0. Dopo quell’errore Gineitis non è più riuscito a trovare la concentrazione, e ha terminato la sua prova in ombra.

Una settimana per ripartire

La partita del Torino contro l’Inter ha segnato un esordio storico per la squadra granata. Tuttavia i giocatori dovranno ora riprendere ad allenarsi per cercare di archiviare la prestazione negativa di San Siro per potersi concentrare sul prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. Baroni nel corso della settimana cercherà di preparare i suoi giocatori per cercare di far ritrovare alla squadra una continuità di risultati come era avvenuto all’inizio della seconda metà della passata stagione. Per farlo il nuovo tecnico farà affidamento su Gineitis, che dopo una partita da dimenticare vorrà ripartire sulla falsa riga delle prestazioni della scorsa stagione. Nello scorso campionato il lituano si è infatti rivelato decisivo in più di un’occasione, e contro la squadra toscana, Gineitis tenterà di tornare il giocatore che è stato determinante contro le grandi squadre del calcio italiano come Fiorentina, Milan e Lazio.

Gvidas Gineitis
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 27-08-2025

Iscriviti
Notificami
10 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
davidone5
davidone5
45 minuti fa

E’ vero, errore e goal avversario ma è stato uno dei pochi a salvarsi, è bravo.

Tonio1973
Tonio1973
9 minuti fa
Reply to  davidone5

Anche io ho avuto la sua stessa impressione. Non bene ed errore marchiano, ma tra i meno peggio.

cari53
cari53
2 ore fa

Per la gazzetta è un top pleyer 😀

davidone5
davidone5
44 minuti fa
Reply to  cari53

Gli articoli della Gazzetta sono scritti da TDC, sono solo banfonate, comunque Gineitis è bravo.

Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

Giocatorino che non ha nulla. Un altro dei sopravvalutati della rosa. Mai piaciuto

Tonio1973
Tonio1973
2 ore fa
Reply to  Kawasaki77

ILTORDO, commentatore schifosamente legato a istinti nazisti, XENOFOBI, RAZZISTI
MAI PIACIUTO

tordo-razzista-con-tutti-i-nick-RIVISTO
Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa
Reply to  Tonio1973

🤫

1000055435
madde71
madde71
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

un ‘onesto operaio,non sara’ mai caporeparto.In una squadra normale sta in panca

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa
Reply to  madde71

Appunto…

leftwing
leftwing
56 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Condivido. Buona riserva, semmai.

Cinque big nelle prossime sei: il calendario non aiuta il Torino

VIDEO / “Magari un giorno si potrà tornare”: il saluto di Vanoli infiamma la piazza