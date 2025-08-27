Tanti scontri contro le big per il Torino nelle prossime gare in programma: bisognerà trovare delle soluzioni difensive

Non è andata male, ma peggio. In uno stadio complicato come San Siro e contro una squadra forte come l’Inter la sconfitta era il risultato più facile da prevedere, ma tra perdere la partita e la faccia c’è molta differenza. Un 5-0 pesantissimo quello inflitto dall’Inter ai granata, mai realmente in partita e deboli soprattutto dal punto di vista difensivo. Un problema emerso già nelle ultime amichevoli prestagionali contro Monaco e Valencia, ma per cui la dirigenza non ha mai pensato a una reale soluzione dal mercato. Ecco che allora, con un pacchetto arretrato che è parso molto in difficoltà, Baroni dovrà trovare il prima possibile un modo di correre ai ripari, soprattutto visto il calendario che attende i granata.

SOS difesa

Fiorentina, Roma, Atalanta, Parma, Lazio, Napoli. L’elenco delle prossime gare di campionato che dovrà affrontare il Torino incute un leggero timore, in particolar modo dopo quanto visto nella partita contro l’Inter. Al di là dei problemi realizzativi Baroni ha dei pensieri di maggiore priorità, che hanno a che fare con la difesa e i gol subiti. Sì le palle inattive, su cui i granata a San Siro si sono mostrati molto in difficoltà, ma soprattutto le costruzioni dal basso e le marcature si sono rivelati elementi di preoccupazione per il tecnico, che in queste settimane dovrà lavorare molto sulla fase di non possesso. Già a partire dalla sfida contro la Fiorentina servirà un Toro sicuramente più bilanciato, meno propenso a prendere rischi e occupato a pensare più alla fase difensiva che a quella offensiva. Solo in questo modo, dato che non ci sarà alcun rinforzo dal mercato, Baroni può provare a salvare una situazione che nella prima gara di campionato è parsa disastrosa.