Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Premio Cairo. All’evento di arte contemporanea, che si terrà dal 14 al 19 ottobre a Milano, il presidente del Torino ha risposto ad alcune domande.

Il patron granata ha fatto il punto sulla squadra. Cairo si è concentrato sul calciomercato, dichiarando di aver rinforzato la rosa. Il presidente si è detto soddisfatto dell’arrivo di Baroni e ha spronato la squadra a migliorare il rendimento della scorsa stagione.

“Dobbiamo fare buoni risultati e migliorare il rendimento”

Urbano Cairo ha esordito dicendo: “Se facciamo investimenti importanti come ho fatto, arricchendo la squadra, con un allenatore di qualità come Baroni, è perché l’obiettivo è fare meglio dello scorso anno o degli anni precedenti. Dobbiamo cominciare a fare bene, a fare dei buoni risultati, poi vediamo“.

Il presidente ha proseguito così: “Ora dobbiamo semplicemente lavorare come sta facendo l’allenatore per riuscire a estrarre il meglio da una squadra arricchita con 8 componenti, che hanno molto potenziale, che probabilmente sono arrivati in uno stato di forma parziale legato anche al fatto che sono arrivati dopo aver fatto pochi minuti lo scorso anno. Ma più il tempo passa più possono fare bene“.