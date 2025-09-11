Il tabellino alla voce gol fatti segna il numero zero e i granata rischiano di bissare il record negativo del 2014

Il Torino ha bisogno dei gol. Nelle prime due giornate di campionato i granata non sono riusciti a segnare alcuna rete. L’esordio contro l’Inter è stato disastroso in entrambe le aree di rigore, con zero gol segnati e cinque subiti.

Contro la Fiorentina la musica è cambiata solo per la retroguardia. La squadra di Baroni è uscita dall’Olimpico Grande Torino con la porta inviolata, ma Simeone e compagni non sono riusciti a segnare. E ora Baroni deve fare i conti con la storia.

Il record negativo di Ventura

Nella stagione 2014/2015 il Torino ha scritto un record negativo della propria storia. Per la prima volta, infatti, i granata non hanno segnato alcun gol nelle prime 3 giornate di campionato, contro Inter, Sampdoria ed Hellas Verona.

La prima rete arrivò alla quarta giornata nella vittoria esterna per 2-1 contro il Cagliari (gol di Quagliarella e Glik). Come raccontato, il Torino di Baroni è fermo a 2 match senza reti su 2 partite disputate. In caso di mancato gol nel prossimo turno con la Roma, il Toro pareggerebbe il record negativo di Ventura. In caso di mancata rete anche contro l’Atalanta il prossimo 21 settembre, i granata dovrebbero fare i conti con la triste storia: 4 partite senza gol e nuovo record negativo per Baroni.

Simeone e compagni senza gioie

In questa stagione, l’unica rete segnata dal Torino in impegni ufficiali è stata quella del 18 agosto, nel match di Coppa Italia contro il Modena. Dopo la rete di Vlasic il vuoto. Simeone, Adams, Aboukhlal e Ngonge sono i quattro (oltre al trequartista croato) chiamati a segnare gol.

In attesa di Zapata, infatti, tocca a loro colmare questa lacuna sorta nelle prime due giornate. La pausa nazionali ha giocato a favore di Baroni. A eccezione di Adams, chiamato dalla Scozia, gli altri attaccanti non sono stati convocati dalle rispettive nazionali e hanno avuto l’opportunità di affinare l’intesa e lavorare sulla grave mancanza dell’inizio di stagione del Torino: i gol.