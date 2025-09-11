L’attaccante di proprietà del Torino in queste prime giornate di campionato sta diventando uno dei punti di riferimento della nuova squadra

Cacciamani ha intrapreso il suo percorso stagionale al Torino. Il giocatore dopo essersi distinto nel corso della scorsa annata è stato uno degli osservati speciali di Baroni durante il ritiro estivo in preparazione al campionato.

Tuttavia prima della chiusura del mercato, il classe 2007 è stato ceduto in prestito alla Juve Stabia fino al termine della stagione. Dopo aver raggiunto l’esordio in Serie A e aver vinto lo scudetto con il Torino Under 18, Cacciamani è stato anche tra i convocati della nazionale Under 19, a dimostrazione dell’elevato rendimento mostrato nel corso della passata stagione. A seguito di questi traguardi, il giovane italiano dovrà ora affacciarsi a una nuova realtà che lo aiuterà a crescere come giocatore.

L’arrivo alla Juve Stabia

Cacciamani con il passaggio alla Juve Stabia dovrà competere in un campionato duro fisicamente come la Serie B prima di ritornare a Torino al termine della stagione. Nonostante sia arrivato da poco, il classe 2007 si sta ritagliando sempre più spazio in campo. Dopo aver disputato 30 minuti contro il Lecce, Cacciamani ha preso parte al secondo tempo della sfida contro l’Entella. Il 30 agosto è invece arrivata la prima maglia da titolare contro il Venezia, il classe 2007 dopo le recenti prove ha infatti convinto l’allenatore che ha deciso di puntare su di lui dal primo minuto.

Il ruolo nella nuova squadra

Il tecnico Abbate per il campionato di Serie B ha deciso di schierare i suoi uomini in campo con il 3-5-2 in modo da valorizzare i giocatori che ha a disposizione. Cacciamani in questo assetto tattico ricopre il ruolo di esterno di centrocampo. Il classe 2007 si è spesso distinto in quella posizione anche al Torino, dove grazie alla sua velocità e alla sua tecnica palla al piede è riuscito a diventare uno dei punti di riferimento della squadra.