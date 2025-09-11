Ecco dove vedere Roma-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma domenica 14 settembre alle ore 12:30

Archiviata la pausa nazionali torna in campo il Torino. Domenica 14 settembre, alle ore 12:30, i granata affronteranno la Roma allo stadio Olimpico. Per i ragazzi di Baroni – che torna nel “suo” precedente stadio – sarà una partita complicata.

I giallorossi, infatti, si trovano a punteggio pieno e senza alcun gol subito nelle prime due giornate di Serie A. Il Toro conta un solo punto in classifica, contro la Fiorentina, cinque gol subiti e zero segnati. Il dato da migliorare è sicuramente l’attacco. Da Simeone a Ngonge, il Torino ha bisogno delle reti dei giocatori di maggiore qualità per trovare la prima vittoria stagionale.

Roma-Torino, dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Roma e Torino, valevole per la terza giornata di Serie A, sarà visibile in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire Roma-Torino attraverso Smart TV, PC, smartphone, tablet e qualunque accessorio compatibile, previo abbonamento a DAZN.