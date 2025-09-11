L’austriaco nel corso della pausa nazionali ha avuto la possibilità di allenarsi a stretto contatto con Baroni

La pausa delle nazionali è ormai archiviata, ed è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Il Torino domenica affronterà la Roma all’Olimpico, e gli uomini di Baroni dovranno cercare di recuperare rapidamente le energie spese nell’ultima settimana per tentare di arrivare preparati e in forma per il prossimo incontro.

L’incognita sulla condizione dei giocatori di rientro dai propri paesi potrebbe portare Baroni a valutare di dare maggiore spazio ai giocatori rimasti a Torino nell’ultima settimana. Tra questi c’è anche Lazaro, che dopo un inizio di campionato in salita, è rimasto in città dove ha avuto la possibilità di allenarsi a stretto contatto con il suo nuovo tecnico.

Il ballottaggio tra Lazaro e Pedersen

Al momento una delle incognite della formazione titolare di Baroni è quella di chi ricoprirà il ruolo di terzino destro contro la Roma. Pedersen e Lazaro sono i due giocatori che sono in ballottaggio dall’inizio della stagione per quel ruolo, e contro i giallorossi, l’austriaco avrà la possibilità di ritagliarsi un maggiore minutaggio in campo. Pedersen è stato tra i convocati della Norvegia, e sebbene non abbia preso parte agli incontri con la propria nazionale, il classe 2000 potrebbe rientrare a Torino non nella migliore delle condizioni, dopo la recente trasferta a Oslo.

Da jolly di Baroni a riserva

Lazaro dopo aver condotto un’ottima stagione sotto la guida di Vanoli, si è scontrato contro il nuovo assetto tattico di Baroni. Dopo aver trascorso lo scorso campionato da esterno di centrocampo, l’austriaco è dovuto tornare a ricoprire ruoli più difensivi per assecondare le richieste di Baroni. Tuttavia al momento il tecnico sembra preferire il norvegese Pedersen, che ha già ricoperto quel ruolo nel corso della passata stagione. Contro la Roma Lazaro avrà la possibilità di mettersi in mostra per cercare di risaltare agli occhi dell’allenatore e ritagliarsi così la possibilità di vestire un maggior numero di maglie da titolare.