Il “Cholito” vuole sbloccarsi dopo due gare da titolare: ancora a digiuno con la maglia granata, ma la sua voglia di emergere non manca mai

Titolare in entrambe le partite di campionato, un nuovo acquisto con una voglia irrefrenabile di emergere e di trovare il proprio spazio in campo, caratteristiche che gli sono sicuramente mancate negli ultimi anni, ma che non ha ancora trovato il gol. Il nome può essere solo quello di Giovanni Simeone.

La fame di gol di Simeone

Nelle tre stagioni in cui ha militato nel Napoli, dal 2022 al 2025, l’argentino non ha mai trovato una dimensione che gli si adattasse effettivamente. L’eccezione è soltanto per la prima annata, quella in cui ha contribuito, con le sue 9 reti, al titolo di Campione d’Italia del club partenopeo. Anche in quel caso, però, la titolarità in campionato l’ha ottenuta solo una volta.

Come scarseggiava un ruolo fisso nelle gare, anche il numero dei gol è cominciato a diminuire: dai quasi dieci iniziali, sono diventati cinque in ben due anni. Stagione completamente diversa, sotto il punto di vista statistico, quella vissuta invece a Verona, in cui ha totalizzato ben 17 reti in 36 presenze complessive.

Il “Cholito” vuole prendersi il Toro

I giallorossi, però, potrebbero rappresentare un ostacolo particolare per Simeone: l’argentino non segna contro la Roma dal gennaio del 2019, quando indossava ancora la maglia della Fiorentina. Di gol ne fece ben due, durante la sfida dei Quarti di Coppa Italia, vinti dai viola per un colossale 7-1.

L’attaccante è indubbiamente alla ricerca della prima rete, non ancora centrata in maglia granata. Il campionato è ancora molto lungo e la sfida contro la Roma potrebbe rappresentare l’obiettivo ideale. Un elemento che contraddistingue il “Cholito” è senz’altro la sua voglia di fare, di emergere, di mettersi in mostra, e nel mondo del calcio questo vale più di ogni altra cosa.