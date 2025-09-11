Sia i giallorossi che i granata hanno rivoluzionato la propria rosa: da Ferguson a Bailey, da Simeone a Ngonge

Cresce l’attesa per Roma-Torino: le due squadre si sfideranno domenica 14 settembre, nella cornice dello stadio Olimpico, per la terza giornata di Serie A. Una partita attesa non solo per il prestigio della sfida, ma anche per il confronto tra i due reparti offensivi rinnovati che, soprattutto nella parte granata, è stato completamente rivoluzionato nel corso della sessione di calciomercato odierna.

Da 4-2-3-1 a 4-3-3: la strategia di Baroni

Marco Baroni ha cambiato modulo e dal 4-2-3-1 si affida al 4-3-3, con Ngonge e Vlasic sugli esterni a supporto della punta centrale, ruolo ultimamente preso da Simeone, andando a sostituire Adams. Lo scozzese è da ormai diverso tempo uno dei punti di riferimento del Torino ma il suo inizio di stagione non è stato dei più semplici. L’attaccante ha deluso contro il Modena in Coppa Italia e la sua titolarità non è stata confermata nelle prime due giornate di campionato.

Ngonge, anche se non è ancora al meglio della condizione, ha indossato la fascia da titolare sia in entrambe le partite di campionato che in quella di Coppa Italia, ma non ha ancora dato il proprio massimo. Simeone è a caccia del suo primo gol in granata, spinto da una voglia irrefrenabile di dimostrare il suo valore. Zapata, invece, è il grande ritorno: dopo quasi un anno segnato dal lungo infortunio, ha ritrovato minutaggio, anche se non ha ancora la tenuta per reggere un’intera gara.

Il tridente giallorosso di Gasperini

Sul fronte giallorosso, Gasperini schiera la Roma con il 3-4-3. In avanti, il tridente è formato dalle nuove entrate, Bailey e Ferguson, affiancati a turno da Dybala o Soulé, senza dimenticare la carta Dovbyk, che ultimamente non sempre ha la priorità in campo.

Due filosofie diverse, due sistemi di gioco che mettono in risalto le armi migliori a disposizione. Roma e Torino arrivano con attacchi in fase di costruzione, ma già ricchi di soluzioni. All’Olimpico sarà anche questa sfida nella sfida a decidere l’esito del match.