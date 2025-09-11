In occasione della presentazione del Festival dello Sport il presidente del Torino ha rilasciato qualche dichiarazione

Urbano Cairo in occasione della presentazione del Festival dello Sport ha rilasciato qualche dichiarazione sull’evento: “E’ diventato un appuntamento importante ed atteso, siamo all’ottava edizione e quest’anno si chiamerà ‘Adrenalina pura’ quindi un messaggio positivo e stimolante”. Successivamente il presidente del Torino ha commentato positivamente Velasco e quello che ha realizzato nel corso degli anni: “Velasco? Personaggio straordinario, l’ho conosciuto tanti anni fa e ogni volta che lo ascolti riesci a tirar fuori fuori qualcosa di speciale, non c’è da stupirsi che poi ottenga questi risultati eccezionali”. Successivamente gli è stato chiesto se avesse mai valutato la possibilità di far parlare l’allenatore della nazionale femminile di pallavolo con i suoi giocatori: “Lui nel calcio ha provato per due volte se non erro, ma non ha avuto il successo che ha ottenuto nella pallavolo. Perché no? Potrebbe essere una opportunità, magari la terza volta gli va bene”.

La Serie A all’estero

A Cairo nel corso dell’intervista è stato chiesto cosa pensasse della possibilità di giocare qualche incontro di Serie A all’estero: “Non condivido… noi dobbiamo avvicinare i tifosi alle squadre, rendere gli stadi più accoglienti. Il fatto di andare a giocare a Perth non la vedo una cosa utile”. Il presidente del Torino ha poi rivelato cosa pensa di Ibrahimovic e della stima che ha per lui come uomo e giocatore: “E’ un grande personaggio che ha dato un grande contribuito al mondo del calcio e dello sport in generale per la sua capacità di superare i limiti ed essere quasi immortale. A quasi 40 anni ha è tornato al Milan e ha dato grandi contribuiti ad una squadra che poi ha vinto il campionato. Un personaggio con una mentalità straordinaria”.

Il mercato del Torino

Dopo queste dichiarazioni, Cairo è tornato a parlare del Torino, dicendo che si aspetta di vedere un po’ più di adrenalina dai suoi giocatori: “Sicuramente sì, abbiamo fatto investimenti significativi e messo in rosa giocatori qualitativi che hanno un grande potenziale, anche se l’anno scorso hanno avuto meno minuti. Abbiamo preso un mister nel quale io ho grande fiducia, è evidente che l’obiettivo è fare dei passi in avanti. Dichiararli oggi è velleitario, noi dobbiamo lavorare per fare tutti insieme un passo in avanti. Simeone? Sì ma non solo lui, in Casadei crediamo molto ma anche Ngonge, Anjorin, Aboukhlal”. Cairo ha poi parlato del mercato in entrata, escludendo la possibilità che possano arrivare giocatori svincolati: “Con tutto il rispetto, svincolati no. Uno svincolato ora che arriva e si mette in forma passano 2-3 mesi, se vai sugli svincolati vuol dire che hai sbagliato prima. Noi abbiamo fatto le cose giuste e nel modo migliore”.

Gattuso alla guida della nazionale

Nelle fasi finali dell'intervista, Cairo ha commentato il ruolo di Gattuso nella nazionale: "Non abbiamo pensato a lui per il Torino, non c'è mai stata l'opportunità. E' stato un giocatore ed è un allenatore di grande temperamento: ha dato energia ed adrenalina alla Nazionale, poi è evidente che c'è anche l'organizzazione difensiva che conta e sicuramente la starà studiando". Il presidente del Torino ha poi concluso dicendo che bisognerà fare il possibile per agevolare il percorso di Gattuso alla guida degli azzurri.