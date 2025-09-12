Il difensore cileno rientra oggi a Torino dopo la nazionale: titolarità da confermare, Ismajli resta l’alternativa

Guillermo Maripan torna oggi ad allenarsi al Filadelfia, dopo essere volato in patria per il doppio impegno con la nazionale cilena nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. Il leader granata, considerato il ritorno più importante, è nuovamente a disposizione di Marco Baroni. Inevitabilmente, però, la sosta nazionali porta con sé qualche dubbio sulla sua condizione in vista della prossima gara di campionato contro la Roma.

Il difensore aveva conquistato la scena nell’ultima partita contro la Fiorentina, riuscendo finalmente a guadagnarsi la maglia da titolare e giocando per l’intera durata della partita. Una prestazione convincente che rappresenta un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione.

Le valutazioni di Baroni

Adesso la gestione sarà tutta nelle mani di Marco Baroni, che dovrà valutare attentamente come il centrale tornerà dal punto di vista fisico e mentale, considerato che tra appena 48 ore il Torino tornerà in campo. Il rischio, come sempre al rientro dalle nazionali sudamericane, è che i tempi di recupero siano troppo stretti per garantire un impiego dal primo minuto. Lo staff granata non vuole correre rischi: meglio evitare affaticamenti che potrebbero compromettere il percorso di un giocatore tornato finalmente protagonista.

Ismajli è il potenziale sostituto

In caso di forfait del cileno, la soluzione è già pronta: Ardian Ismajli si candida per sostituire il compagno. Una staffetta dettata dalle esigenze di calendario, ma anche dalla necessità di preservare un elemento che il Toro considera fondamentale per la stagione. Sarà dunque il campo del Fila, negli allenamenti odierni, a fornire all’allenatore granata le risposte decisive. Maripan pensa alla conferma, ma la scelta finale dipenderà solo dalle sensazioni delle prossime ore.