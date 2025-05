Ecco dove vedere Torino-Inter in Tv e streaming: l’incontro si terrà domenica 11 maggio all’Olimpico Grande Torino

A pochi giorni dall’inizio della 36a giornata il Torino di Vanoli si sta preparando per ospitare l’Inter di Inzaghi all’Olimpico Grande Torino. La squadra granata scenderà in campo alla ricerca dei 3 punti, dopo il pareggio casalingo contro il Venezia, per poter tornare a festeggiare con i suoi tifosi. Gara importantissima per la squadra nerazzurra, motivata a fare bene per guadagnare punti preziosi per la lotta scudetto. La partita verrà disputata domenica 11 maggio alle 18:00, l’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky.