Dopo aver scontato la squalifica contro il Venezia, Vanoli potrà contare nuovamente sull’austriaco contro l’Inter

Dopo un pareggio amaro in casa contro il Venezia, la squadra di Vanoli farà il possibile per lasciarsi alle spalle l’ultima prestazione e cercare di sostituirne il ricordo con una bella partita da parte dei suoi giocatori davanti ai tifosi granata. L’incontro sulla carta vede l’Inter come favorita nel risultato al termine dei 90 minuti, ma i granata potranno scendere in campo recuperando un giocatore fondamentale per il gioco tattico della squadra. L’esterno di centrocampo Lazaro, dopo più di un mese dall’ultima volta contro la Lazio, tornerà titolare per aiutare la squadra a tornare a quel periodo di forma dell’inizio della seconda metà del campionato.

Un insostituibile di Vanoli

Nell’ultimo mese, per rimpiazzare Lazaro, Vanoli ha tentato diverse variazioni tecnico tattiche cambiando il modulo della squadra e cercando di adattare diversi giocatori come Gineitis e recentemente Perciun per ricoprire la posizione lasciata vuota dall’austriaco. Tuttavia non avendo un sostituto naturale per quel ruolo, questi cambi forzati non hanno avuto il rendimento sperato e il tecnico ha più volte optato per disporre la sua squadra con un centrocampo a tre e disponendo altri due giocatori ad agire direttamente sotto la punta.

Il ritorno contro la sua ex squadra

Dopo aver recuperato Vlasic, con la squalifica scontata Vanoli potrà contare nuovamente su Lazaro mentre il pieno recupero del capitano Ricci è ancora incerto e da valutare in vista della 36a giornata. L’esterno austriaco inaugurerà il suo ritorno contro un cliente scomodo, la sua ex squadra dove aveva giocato 6 partite nella stagione 2019/2020 prima di essere trasferito al Newcastle. Oltre all’interprete in se, il tecnico granata potrà contare sui numeri di Lazaro, che con 6 assist e il giocatore del Torino ad aver effettuato più passaggi che hanno portato direttamente al gol nel corso della stagione.