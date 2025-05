La difesa granata in casa è tra le migliori del campionato, mentre l’Inter è la seconda che in trasferta trova più facilmente la porta

La sfida in programma domenica all’Olimpico Grande Torino vedrà protagoniste due squadre che vantano ottimi numeri difensivi. Il Torino in casa ha la seconda miglior difesa casalinga del campionato dopo il Napoli, avendo subito solamente 14 gol in 17 partite disputate. L’Inter dall’altra parte concede meno gol agli avversari quando si trova lontano dallo stadio di San Siro, e in trasferta vanta dei numeri simmetrici al Torino, con 14 gol subiti in 17 incontri giocati. Tuttavia nonostante questa solidità difensiva, l’Inter è solamente la quarta squadra in classifica per rendimento fuori casa, con una media di 1,88 punti a partita, mentre il Torino sia in casa sia in trasferta occupa l’11a posizione in classifica

La differenza del reparto offensivo

Quando va a fare visita agli altri stadi italiani l’Inter ha quasi sempre lasciato le proprie trasferte realizzando almeno un gol nell’incontro, e con ben 35 gol realizzati lontano da casa, la squadra di Inzaghi è seconda solo all’Atalanta come produzione offensiva in trasferta. Il Torino invece quando è all’Olimpico fa fatica a trovare la via della rete, avendo realizzato meno della metà delle marcature dell’Inter in trasferta, e con i suoi 17 gol il Torino ha la media di 1 gol a partita in casa.

Il Torino si salva con i pareggi

Quando gioca in casa il Torino difficilmente non riesce a salvare il risultato, nonostante le 6 vittorie e le 4 sconfitte in casa, i granata sono la squadra che ha registrato ben 7 pareggi, il numero più alto in casa in tutto il campionato. Mentre l’Inter in trasferta è la seconda squadra in tutta la Serie A dopo il Napoli ad aver registrato meno sconfitte nel corso della stagione, solamente 3, contro le 9 vittorie e i 5 pareggi.