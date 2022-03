Nuova iniziativa organizzata dal Comitato Difesa del Toro per dimostrare il proprio affetto a Belotti e alla squadra

Con i propri beniamini nel pieno di una crisi, il popolo granata ha deciso di dare vita a un’iniziativa per mostrare il proprio affetto alla squadra e in particolare al capitano Andrea Belotti per convincerlo a restare sotto la Mole. In vista della sfida contro l’Inter, in programma per domenica alle ore 20.45, il Comitato Difesa Toro ha lanciato un nuovo appello a tutti i tifosi, invitati ad accogliere il pullman del Torino all’arrivo con sciarpe e bandiere granata. Appuntamento fissato per le 18.00-18.15 nei pressi dello stadio “Grande Torino”.