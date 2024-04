Ottime notizie in vista di domani, lo Stadio Olimpico Grande Torino sarà una bolgia: confermato il dato del tutto esaurito

Domani è il grande giorno del Derby dellla Mole. Si gioca alle ore 18:00 per la 32^ giornata di Serie A: Torino-Juventus. Allo Stadio Olimpico Grande Torino è previsto il sold-out. Come confermano i dati e il Torino stesso, non ci sono più tagliandi disponibili. L’ambiente sarà una bolgia. Lo stadio è pronto a sostenere la squadra in una partita mai banale contro gli eterni rivali.