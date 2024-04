Il Toro ha lavorato per essere efficace sulle palle inattive: dopo il derby d’andata solo l’Inter è riuscita a segnare così

Il derby d’andata è ancora scolpito nella mente dei tifosi granata, poco ma sicuro. Le incertezze di Milinkovic-Savic e i gol subiti da palla inattiva nella stracittadina dello scorso ottobre rappresentano una ferita che ancora fatica a rimarginarsi. Gatti e poi Milik chiusero subito i giochi nel primo tempo, regalando l’ennesima vittoria ai bianconeri ai danni del Toro. Ma se le disattenzioni di quella gara furono un vero e proprio shock per l’ambiente, Ivan Juric ne ha fatto tesoro e un punto da cui ripartire. Da quel giorno, infatti, le palle inattive non preoccupano più.

Il Toro e le palle inattive, un problema risolto

Si perché dalla gara dell’Allianz il Torino ha subito poi un solo gol su palla inattiva, nella gara successiva contro l’Inter. Dal calcio d’angolo battuto da Calhanoglu Acerbi aveva prolungato per Lautaro, che da due passi infilò la palla alle spalle di Milinkovic-Savic con un colpo di testa. Poi le incertezze sembrano essere sparite nel nulla. Il Toro ha difeso sempre bene dai corner, complice la gran fisicità dei difensori granata. Su tutte quella di Alessandro Buongiorno, che in questa stagione ha vinto ben 71 duelli aerei. Gran parte del merito va anche a Ivan Juric, che nel corso delle settimane ha lavorato tanto al Filadelfia su questo aspetto, non solo in fase difensiva, ma anche in fase di realizzazione. Lo dimostrano le reti di Sanabria al Maradona e l’ultima di Zapata al Castellani di Empoli, sul gol del momentaneo pareggio.

Torino unico in Serie A

Tra i tanti pregi della fase difensiva del Toro c’è un dato che salta all’occhio: i granata, infatti, rappresentano l’unica squadra della Serie A a non aver subito gol da punizione diretta o indiretta. Al contrario, i prossimi avversari della Juventus, insieme all’Inter ne hanno incassati meno da palla da fermo. Sarà interessante capire se il Torino sarà in grado di sorprendere i bianconeri proprio da palla inattiva, dopo gli errori della sfida di andata.