Nella sfida contro la Juventus Duvan Zapata dovrà vedersela contro un avversario scomodo come Gleison Bremer

Sarà una gara ricca di duelli quella che affronteranno Torino e Juventus nel 185° Derby della Mole. Una partita fisica, che in gran parte si deciderà sul fronte dei contrasti e delle seconde palle. E tra le sfide più interessanti tra le tante che andranno in scena al Grande Torino ci sarà quella tra Duvan Zapata e Gleison Bremer. L’attaccante granata dovrà cercare di avere la meglio su un avversario che fa della forza fisica uno dei suoi tratti distintivi. Il brasiliano è uno dei difensori più esperti del campionato e il numero 91 ha l’obbligo di sfoggiare una delle sue migliori prestazioni per far male al reparto arretrato bianconero. “Zapata è molto bravo”, aveva detto il classe 97′ sull’attaccante.

Le statistiche di Bremer

Gleison Bremer sta disputando un’ottima stagione sotto il punto di vista difensivo. Il brasiliano è sceso in campo in 30 occasioni da titolare per un minutaggio complessivo di 2694 minuti sul terreno di gioco. Ha segnato due reti di testa e ha vinto la bellezza di 156 duelli, di cui 85 aerei. Sono invece 76 i palloni che il difensore bianconero ha recuperato a questo punto della stagione, con 47 falli commessi all’attivo. Bremer è molto preciso anche in fase di impostazione, con una percentuale pari all’86% di passaggi riusciti. Numeri da vero leader della difesa di Massimiliano Allegri, che all’ex granata non ha mai rinunciato.

I numeri di Zapata

Il colombiano è stato protagonista di un vero exploit nella seconda metà di stagione, con 12 gol all’attivo in 30 presenze di campionato. Anche l’attaccante granata è molto potente fisicamente: lo testimoniano i 200 duelli vinti contro i difensori avversari, di cui 105 a livello aereo. L’ex Atalanta ha concluso ben 37 volte in porta in questa stagione e proverà a incrementare ulteriormente il dato contro la Juventus. Il numero 91 si è dimostrato particolarmente pericoloso di testa, visti i 7 gol realizzati con le sue prodigiose incornate. Nel derby troverà un avversario che farà di tutto per limitarlo e che lo marcherà in modo asfissiante per tutti i 90′ minuti. Servirà il miglior Zapata per uscire indenne dalla gabbia di Bremer.