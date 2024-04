Ilic ci sarà nel Derby della Mole, ma non dal primo minuto: Juric si affiderà nuovamente alla coppia Linetty-Ricci

Ilic ci sarà, ma non dall’inizio. Così Ivan Juric ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia, in vista del 185° Derby della Mole. “Si è allenato solo questa settimana, sicuramente è convocato. Sta bene però non ha 90 minuti”. Ecco allora che le scelte di formazione del tecnico sembrano obbligate: a centrocampo il croato si affiderà nuovamente alla coppia formata da Linetty e Ricci, già scesa in campo contro Monza prima ed Empoli poi.

Torino-Juventus, Ilic recupera

Nelle ultime ore sono arrivate buone notizie dal Filadelfia. Ivan Ilic ha infatti recuperato dalla lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro subita contro la Fiorentina e sarà regolarmente a disposizione per la gara di sabato pomeriggio. Un recupero lampo del serbo, che negli ultimi giorni aveva svolto esclusivamente lavoro differenziato e terapie. Poi l’ex Verona si è riunito ai compagni, guadagnando di fatto un posto tra i convocati. Dall’inizio però giocheranno Linetty e Ricci, con Ilic che sarà pronto a entrare a gara in corso. Juric potrebbe mandarlo in campo al posto dell’ex Empoli in caso ci fosse bisogno del polacco per difendere un buon risultato. Al contrario, Ilic potrebbe prendere il posto di Linetty se la gara dovesse richiedere un maggiore sforzo sotto il punto di vista qualitativo. Tameze dovrebbe dunque tornare a occupare la posizione di braccetto. Il camerunense, infatti, da tempo viene adattato nella difesa a tre a causa dell’infortunio di Koffi Djidji, tormentato dai guai fisici. Tameze che, nel derby d’andata, aveva giocato addirittura da difensore centrale al posto di Buongiorno, che contro la Lazio aveva riportato la lesione dell’adduttore.