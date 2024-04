In vista del Derby della Mole Federico Gatti ha parlato ai microfoni di Tuttosport: le sue parole a poche ore dal match

Prosegue la marcia di avvicinamento al 185° Derby della Mole. A poche ore dalla gara ha parlato il difensore bianconero Federico Gatti, intervistato da Tuttosport.

Le parole di Gatti

Il difensore ha parlato così del Derby della Mole: “Ho avuto la fortuna di giocarlo all’andata, è stato il primo, dove ho anche segnato, mentre nella stagione passata non sono stato utilizzato contro il Torino. In realtà l’adrenalina da derby la vivi più nei giorni precedenti che durante la partita vera e propria, dove sei concentrato su quello che devi fare a prescindere da chi hai di fronte. In campo pensi solo a vincere“.

Poi ha proseguito: “Da torinese ha un sapore maggiore. Un derby che mi ricordo di quando ero giovane? Quello del fallo di Glik su Giaccherini e quello del gol di Pirlo all’ultimo minuto. A quei tempi non potevo immaginare che un giorno sarei riuscito a giocarlo il derby. Ora sto convertendo la mia famiglia visto che mio padre è tifoso del Toro. Io ho chiaramente il mio amore per la Juve che lo sta facendo avvicinare. Viene con frequenza allo stadio ed è una cosa che non avrei mai detto”.

Infine, Gatti ha parlato di Sanabria e Zapata: “Sono entrambi forti, il Torino è una squadra fisica e gioca sulle seconde palle uomo contro uomo. Stanno facendo molto bene, sarà una partita difficile”.