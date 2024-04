Da quando Urbano Cairo è presidente del Torino il bilancio è disastroso: tante squadre meno blasonate hanno fatto meglio contro i bianconeri

Un altro derby è alle porte. E il Torino non ci arriva nelle migliori condizioni possibili: domani i granata sentiranno addosso la pressione di chi dovrà per forza fare punti, una missione che da tempo sembra diventata quasi impossibile contro la Juventus, almeno da quando Urbano Cairo è ai vertici club. Dalla stagione 2005/2006, infatti, il bilancio del Torino contro i bianconeri è un disastro. Tantissime squadre di minor blasone, che ora militano in Serie B o addirittura in campionati minori, hanno fatto più punti quando hanno affrontato la Juventus. Sì perché il Toro, dalla stagione 2005/2006, è riuscito a fare solo 8 punti nei derby. Uno score preoccupante soprattutto se si pensa che tante squadre che ora militano in serie minori sono riuscite a fare lo stesso.

Catania e Chievo meglio del Toro

È il caso per esempio di Chievo, Lecce, Siena, Catania, Reggina, SPAL e Benevento. Queste squadre, al pari dei granata, hanno ottenuto una sola vittoria contro la Juventus. Ma se si tengono in considerazione i punti ottenuti, è facile capire che Chievo e Catania hanno fatto addirittura meglio, giocando meno scontri diretti. I veneti sono riusciti a pareggiare 7 volte, portando a casa 10 punti totali in 24 partite. I rossazzurri, invece, hanno portato a casa 6 pareggi, collezionando 9 punti in sole 14 gare.

Tre vittorie per Cagliari e Verona

Seguono poi Empoli, Bari e Monza, con 2 vittorie, mentre Cagliari e Verona ne hanno ottenute 3. Sampdoria e Parma, che ora militano in Serie B, hanno vinto rispettivamente 5 e 4 scontri diretti. Un dato che deve far riflettere i granata, ma che allo stesso tempo deve dare una scossa per invertire al più presto la rotta.