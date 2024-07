Le formazioni ufficiali dell’amichevole tra Torino e Cremonese: il nuovo arrivato Ché Adams non va nemmeno in panchina

Pochi minuti al calcio d’inizio dell’ultima amichevole del Toro nel ritiro di Pinzolo. Vanoli sceglie il 3-5-2 contro la Cremonese, con Samuele Ricci da regista e Sanabria e Zapata come coppia d’attacco. Non c’è il nuovo arrivato Ché Adams, che non va nemmeno in panchina. Mentre torna in campo Bellanova, alla prima gara dopo l’avventura all’Europeo di Germania.

Torino-Cremonese, le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Masina, Saul Coco, Vojvoda; Lazaro, Ilic, Tameze, Ricci, Bellanova; Sanabria, Zapata. Allenatore: Vanoli A disposizione: Paleari, Popa, Bayeye, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Sazonov, Dembelé, Dellavalle, Horvath, Casali, Linetty, Balcot, Dalla Vecchia, Njie.

Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Ghiglione, Castagnetti, Bianchetti, Sernicola; Majer, Ravanelli; Johnsen, Vazsquez, Vandeputte; Tsadjout. Allenatore: Stroppa A disposizione: Saro, Brahja, Duca, Quagliata, Prendi, Pickel, Falletti, Collocolo, Buonaiuto, Milanese, Lordkipanidze, Zanimacchia, Stuckler, Triacca, Antov, Moretti.