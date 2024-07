Il pullman granata ha lasciato Pinzolo: finisce il ritiro del Torino dopo undici giorni in Val Rendena

Il Torino ha lasciato Pinzolo intorno alle 19.40. I giocatori, dopo l’amichevole contro la Cremonese, hanno firmato foto e autografi prima di salire sul pullman direzione Torino. Due giorni di riposo per il gruppo prima della partenza per la Francia, dove sono in programma altre due amichevoli.

Il video: