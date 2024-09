In vista del match tra Torino e Lazio ecco il rendimento dei granata in casa e dei biancocelesti in trasferta

Messa alle spalle l’eliminazione dalla Coppa Italia, si torna a pensare al campionato. Una bella notizia per i tifosi del Torino, che possono permettersi di guardare tutte le squadre dall’alto verso il basso. Per continuare a farlo servirà però dare continuità alle belle cose viste fin qui, a partire dalla sfida contro la Lazio. I biancocelesti sono una vera e propria big del calcio italiano, e fare risultato contro di loro vorrebbe dire dare un grosso segnale all’intera Serie A. Nonostante questo, però, hanno mostrato difficoltà nelle due uscite fuori casa in campionato.

I numeri del Torino in casa

Il Torino è partito bene in casa, ma non benissimo. Spicca ovviamente la vittoria contro l’Atalanta nel debutto interno stagionale, arrivata in modo convincente, ma a quei tre punti ha fatto seguito poi la brutta prestazione contro il Lecce. In occasione di quella sfida i ragazzi di Vanoli si sono dimostrati in grosse difficoltà al cospetto dei salentini, che hanno dominato in lungo e in largo nei 90 minuti. Lo 0-0 lasciava presagire qualcosa di negativo, ma Zapata e compagni si sono subito ripresi con il 2-3 di Verona.

I numeri della Lazio in trasferta

Sono andate male, invece, le prime due sfide della Lazio in trasferta. I biancocelesti, infatti, hanno fatto notare fin qui una grossa differenza tra le partite giocate in casa (dove sono arrivati 7 punti sui 9 disponibili) e quelle lontane dai propri tifosi. La squadra di Baroni ha infatti perso sia a Udine che contro la Fiorentina. In Friuli è arrivato un 2-1 targato Lucca e Thauvin, mentre a Firenze i capitolini hanno giocato bene, andando in svantaggio solo al 90′ con un rigore contro. Ci sarà certamente tanta voglia di riscatto.