A Torino è in programma il torneo Invincibili Kup: questa mattina i ragazzi del Toro e del Benfica sono saliti a Superga

Questa mattina gli Under 10 e 11 del Torino e i pari età del Benfica sono saliti a Superga per omaggiare gli Invincibili e dire una preghiera presso la lapide. Presso la basilica è presente anche un interprete che ha il compito di raccontare la storia del 4 maggio. I lusitani si trovano in città perché la squadra è una delle 120 che sta partecipando alla Invincibili Kup, torno dedicato ai 2014 e 2015 che oggi e domani andrà in scena sui campi di Caselle, Pro Eureka e Gassino, organizzato da BeKings in collaborazione con il Toro. Al centro c’è il Grande Torino, motivo per cui è stato organizzato questo momento che simbolicamente unisce granata e lusitani, in ricordo dell’ultima partita giocata da Valentino Mazzola e compagni. I piccoli hanno visitato la Basilica e poi raggiunto la Lapide. Per il Torino oltre agli istruttori è presente anche il Responsabile della Scuola calcio, Corrado Buonagrazia.