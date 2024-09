A poche ore dalla gara contro la Lazio ha preso il via la vendita dei biglietti per la prossima partita casalinga contro il Como

Da oggi, giovedì 26 settembre, sono in vendita i biglietti per il prossimo impegno casalingo del Torino, che affronterà il Como venerdì 25 ottobre alle 20:45, nel nono turno della Serie A. Tutti gli abbonati potranno acquistare fino a 4 biglietti per i loro amici granata, usufruendo di uno sconto che va dal 30% al 50%. Questa offerta è valida solo online, sul sito ufficiale, fino alla mezzanotte di venerdì 4 ottobre. Basterà accedere alla sezione biglietteria e selezionare il bottone “Abbonati Extra 4” accanto alla partita Torino-Como. Chi acquista due biglietti a prezzo intero potrà aggiungerne altri due, nello stesso settore, a soli 5 Euro ciascuno. Questa offerta è disponibile online nei settori Distinti Family, Curva Primavera e Tribuna Laterale. I biglietti per gli adulti partono da 19 Euro. Acquistando i biglietti direttamente dal sito ufficiale del Torino, si potrà risparmiare 1 Euro su ogni biglietto intero rispetto all’acquisto nei punti vendita fisici.