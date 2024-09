Nel 2017/2018 il Toro aveva collezionato 11 punti anche se stavolta Vanoli ha portato i granata in vetta

La vittoria di Verona e i conseguenti risultati favorevoli dagli altri campi hanno fatto sì che il Torino, dopo 47 anni, si ritrovasse primo in classifica in solitaria. Un risultato che ha ridato entusiasmo alla piazza dopo parecchio tempo, ma a cui va dato continuità se si vuole proseguire in questo percorso che sa tanto di sogno. L’impatto di Vanoli è stato decisamente fulminante, non solo per il calcio mostrato dai granata ma anche per i risultati. Basti pensare che a partire dall’era Cairo solo un allenatore era riuscito a ottenere 11 punti nelle prime 5 giornate di campionato: il grande Sinisa MIhajlovic.

Vanoli eguaglia Mihajlovic

Molto spesso, come ben noto, il Torino ha iniziato male i campionati. Dai soli 2 punti ottenuti nelle prime 5 gare della stagione 2006/2007 al 19° posto con Giampaolo, passando per le tante sconfitte degli anni tra il 2007 e il 2015. Partire bene in Serie A è sempre stato un tabù per i granata, soprattutto quando la stagione iniziava con un nuovo allenatore. Vanoli è invece riuscito a ribaltare tutto questo, rendendo pressoché obsoleta questa statistica. Il tecnico varesino è entrato in medias res, risultando sin da subito decisivo. 11 punti in 5 partite come detto, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi; qualcosa del genere si è visto solamente nella stagione 2017/2018, quando la guida tecnica era Sinisa Mihajlovic. E se Vanoli ha eguagliato il serbo a livello di punti, lo ha superato per quanto riguarda il posizionamento in classifica. Quelli erano gli anni delle grandi big, e Juventus, Napoli, Inter e Milan stavano davanti a Belotti e compagni. Ora invece la squadra capitanata da Duvan Zapata ha messo tutti alle spalle, e vuole continuare a farlo.

2006/2007 – 2 punti, 16° posto in classifica

2007/2008 – 4 punti, 16°

2008/2009 – 5 punti, 15°

2012/2013 – 6 punti, 13°

2013/2014 – 8 punti, 8°

2014/2015 – 5 punti, 12°

2015/2016 – 10 punti, 6°

2016/2017 – 5 punti, 14°

2017/2018 – 11 punti, 5°

2018/2019 – 5 punti, 14°

2019/2020 – 9 punti, 6°

2020/2021 – 1 punto, 19°

2021/2022 – 7 punti, 9°

2022/2023 – 10 punti, 6°

2023/2024 – 8 punti, 9°

2024/2025 – 11 punti, 1°